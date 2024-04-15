الطريشة السامة تلدغ عاملًا أسفل النقب بالوادي الجديد

لدغ ثعبان الحية والمعروف باسم " الطريشة القاتلة"، اليوم الاثنين، عاملًا زراعيًا أسفل هضبة النقب الحدودية بمنطقة الكيلو 65 بطريق " الخارجة – أسيوط".

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب بلدغة ثعبان سام لقسم الاستقبال بمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تعرض " حافظ على محمد"، 47 عامًا، للدغة ثعبان "الطريشة" السام خلال تواجده أسفل هضبة النقب الحدودية وجرى نقله على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي، وحقنه مباشرة بمصل الثعبان ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بقسم الطوارئ بالمستشفى.

جدير بالذكر أن المحافظة نظرا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها لدغات الثعابين السامة والحية "الطريشة" والعقارب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء فصل الصيف وتتولى إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، وتتولى توفير كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.