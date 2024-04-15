جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة قرب نابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط مسيرة من طراز سكاي رايدر قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأثنين، أن الحادث تحت التحقيق.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تقارير تحدثت عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من مدينة نابلس. وذكرت التقارير أن الجيش يجري التحقيق في أسباب سقوط المسيرة وملابسات الحادث.

يجدر بالذكر أن استخدام الطائرات المسيرة يعد من الأساليب الشائعة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في أنشطته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.