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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي في مناطق شمال وسط قطاع غزة

قصف
قصف
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نفذت طائرات الاحتلال هجمات جوية ومدفعية في بلدة المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط  قطاع غزة.

وفي استمرار للتصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة،  كما استهدفت طائرات الاحتلال مسجد قباء في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال المدينة.

هذا التصعيد العسكري أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى بين المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتأتي هذه الهجمات في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن سلامة وأمان السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان.

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