انتشال جثامين 5 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

في مشهد مأساوي آخر يؤكد على مدى الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تم العثور على جثامين 5 شهداء في مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وعلي الفور تم انتشال هذه الجثامين بعد تدمير الاحتلال عدة منازل وبنية تحتية خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، تعرض الفلسطينيون في قطاع غزة لهجمات مروعة من الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من الأبرياء. هذه الحملة العسكرية الوحشية أدت إلى دمار شامل في المناطق المدنية وزرعت الرعب والخوف في قلوب السكان.