ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تبدأ 27 أبريل.. محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 27 أبريل وتنتهي في 23 مايو 2024 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين جميع المديريات والمرافق الخدمية وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

الإسكندرية التربية والتعليم بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني عام الدراسى 2023 2024 محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية