صافرة إيطالية لموقعة ريال مدريد ومانشستر سيتى بأبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، عن حكم لقاء إياب ربع نهائى دورى ابطال أوروبا "الشامبيوينزليج" بين مانشستر سيتي الإنجليزي الذى يستضيف نظيره ريال مدريد الإسبانى.

حيث يحل فريق ريال مدريد الإسبانى، فى تمام التاسعة من مساء الأربعاء ضيفاً ثقيلا على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، وذلك على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات اياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد شهد ماراثون تهديفي قبل ان ينتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

وكلف الاتحاد الأوروبى، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة موقعة الإياب التى يحتظنها ملعب الاتحاد بن الفريقين.