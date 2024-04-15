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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المقاولون العرب بالدوري

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في الرابعة من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه 

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود مرعي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يمتلك المقاولون العرب 12 نقطة في المركز قبل الأخير. 

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