محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مخلفات القمامة بعد انتهاء إجازة العيد

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، علي رؤساء المراكز والمدن والقري ، رفع ناتج مخلفات القمامة ، من جميع الشوارع ، خاصة بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ، وعودة الدراسة ورجوع الموظفين للعمل ، وكذلك رفع مخلفات القمامة بالحدائق والمتنزهات .

وتفقد ، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من شوارع مدينة كفرالشيخ، منها، شارع عبدالهادي راضي-وشارع الـ 47- وشارع صلاح سالم- وشارع الجيش - وشارع الجمهورية - وشارع ناجى شتله - شارع جيهان، ميدان زويل، وغيرها من الشوارع، بالإضافة الي منطقة 4 خدمات غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والتأكد من إزالة الإشغالات من الشوارع، كما تفقد مساكن أبراج الربيع، والسوق الدايم بشارع صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات النظافة العامة، مع تواجد سيارات نقل القمامة بشكل منتظم، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وإزالة جميع الإشغالات من الشوارع، وضبط حركة المرور، ومنع ظاهرة الإنتظار الخاطئ للسيارات، ورفع كفاءة شوارع منطقة أبراج الربيع وإسكان الأوقاف بغرب المدينة، ورفع كفاءة المساحات والفراغات بين المساكن.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع التعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، لتحسين البنية التحتية للمحافظة، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين