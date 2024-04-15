تطهير وصيانة لخطوط وشبكات الصرف الصحى بالصداقة والمحمودية في أسوان

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة فى الفترة الصباحية والمسائية تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، والتدخل الفورى لصيانة وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال التطهير لخط الصرف الصحى العمومى أمام مستشفى الصداقة التخصصى ، علاوة على إزالة لحالة تعدى بحى الصداقة الجديد ، وهو الذى توازى مع إستكمال أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بكافة المناطق والأحياء السكنية ، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة للإنارة العامة بمنطقة المحمودية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية .

وأزالة الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة محمود عليان حالة تعدى على مساحة 90 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبواسطة معدات الوحدة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وفى نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى أعمال النظافة العامة ، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة .

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