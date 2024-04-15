ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تطهير وصيانة لخطوط وشبكات الصرف الصحى بالصداقة والمحمودية في أسوان

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة فى الفترة الصباحية والمسائية تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، والتدخل الفورى لصيانة وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال التطهير لخط الصرف الصحى العمومى أمام مستشفى الصداقة التخصصى ، علاوة على إزالة لحالة تعدى بحى الصداقة الجديد ، وهو الذى توازى مع إستكمال أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بكافة المناطق والأحياء السكنية ، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة للإنارة العامة بمنطقة المحمودية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية .

وأزالة الوحدة المحلية بمدينة السباعية  بقيادة محمود عليان حالة تعدى على مساحة 90 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبواسطة معدات الوحدة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وفى نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى أعمال النظافة العامة ، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة .

IMG-20240415-WA0016
IMG-20240415-WA0016
IMG-20240415-WA0018
IMG-20240415-WA0018
IMG-20240415-WA0017
IMG-20240415-WA0017
IMG-20240415-WA0015
IMG-20240415-WA0015
IMG-20240415-WA0014
IMG-20240415-WA0014
IMG-20240415-WA0013
IMG-20240415-WA0013
IMG-20240415-WA0011
IMG-20240415-WA0011
IMG-20240415-WA0010
IMG-20240415-WA0010
IMG-20240415-WA0009
IMG-20240415-WA0009
IMG-20240415-WA0008
IMG-20240415-WA0008
الوحدات المحلية ازالة التعديات رفع الإشغالات والتراكمات أخبار محافظة أسوان