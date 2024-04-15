التموين: نستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح محلي هذا العام

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

وطبقا للقرار الوزاري المنظم لاستلام القمح المحلي هذا العام تبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام ٢٠٢٤ من الموردين والمزارعين، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤.

واضاف وزير التموين: ان المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال ٤٨ ساعه من التوريد.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام احمد كمال الى انه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح.

كما أكد أنه تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.

واضاف، أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الاعلاف.

واشار المتحدث الرسمي للوزارة الى ان نقاط الاستلام تفتح ابوابها امام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتي اخر مورد امام نقطه الاستلام.

ووجه مسبقاً وزير التموين في بدايات هذا الشهر بفتح بعض النقاط التسويقية في بعض المواقع لاستقبال القمح المحلي المورد في عدد ٤ محافظات هي جنوب سيناء والفيوم وتوشكي بأسوان وشرق العوينات بالوادي الجديد.