فريق يد الأهلي يواجه بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي السوبر الإفريقي

يخوض الفريق الاول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، مواجهة قوية مساء اليوم الأثنين مع فريق بي إم سي الكونغولي، في نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي والتي تستضيفها الجزائر.

وتنطلق مباراة الأهلي وبي إم سي الكونغولي في السابعة ونصف مساء اليوم، على صالة المركب الأوليمبي بمدينة وهران، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو التأهل لنهائي البطولة في رحلة التتويج باللقب والاحتفاظ به للمورة الثالثة على التوالي والتأهل لكأس العالم للاندية “سوبر جلوب”.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد في تقديم أفضل ما يمكن من أجل التأهل لنهائي البطولة.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».