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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإفريقي

فريق سيدات يد الأهلي
فريق سيدات يد الأهلي
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يلتقي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مع فريق بترو اتلتيكو الأنجولي في مباراة مهمة اليوم الاثنين بنصف نهائي كأس السوبر الأفريقي.
وتقام المباراة على صالة المركب الأوليمبي بمدينة وهران في الجزائر عند الساعة  الخامسة مساء، ويسعى سيدات يد الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل للنهائي.
وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، خلال المران الأخير على تخصيص فقرات فنية وخططية متنوعة، في إطار الاستعداد للبطولة.
وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر .

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