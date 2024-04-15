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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اقتحام 90 مستوطنًا للمسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية

المسجد الاقصي
المسجد الاقصي
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في خرق للقوانين الدولية والمواثيق الدولية، قام 90 مستوطنًا إسرائيليًا بمحاولة اقتحام الأقصى المبارك،  صباح اليوم الاثنين.

وشهد الاقتحام تأمين  المحاولة بشكل صارم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في محاولة واضحة لاستفزاز مشاعر المسلمين وإثارة التوتر في المنطقة.

رغم الإدانات الدولية والدعوات لوقف هذه الأعمال الاستفزازية، إلا أن استيطانيين يستمرون في محاولاتهم للدخول إلى المواقع المقدسة للمسلمين في القدس.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق انتهاكات متكررة ومتواصلة لحقوق الفلسطينيين واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تجاوز القوانين والقرارات الدولية. 

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