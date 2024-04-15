ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالجيزة .. وضبط مرتكبة الواقعة

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالجيزة .. وضبط مرتكبة الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .
 بالفحص وسؤال (صديقه) قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفـى و (بائعة خضار ، لها معلومات جنائية) مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية إستقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه فقامت المتهمة بإحضار سكين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته .
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وأرشدت عن السلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الداخلية الجيزة