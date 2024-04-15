كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالجيزة .. وضبط مرتكبة الواقعة

الإثنين 15/أبريل/2024 - 11:29 ص

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .

بالفحص وسؤال (صديقه) قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفـى و (بائعة خضار ، لها معلومات جنائية) مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية إستقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه فقامت المتهمة بإحضار سكين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وأرشدت عن السلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.