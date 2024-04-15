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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط شخص بالقاهرة بتهمة النصب على آخرين بإيهامهم بتسفريهم خارج البلاد

ضبط شخص بالقاهرة
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب على آخرين بإيهامهم بتسفريهم خ
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من عامل بتضرره من (شخص ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليه وتحصله منه على مبلغ مالى نظير تسفيره لخارج البلاد .
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها .
  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (عدد  ١٦٠  جواز سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - عدد ٨ أكلاشيه خاصين ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات) .
 بمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية القاهرة بالنصب