ضبط شخص بالقاهرة بتهمة النصب على آخرين بإيهامهم بتسفريهم خارج البلاد

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من عامل بتضرره من (شخص ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليه وتحصله منه على مبلغ مالى نظير تسفيره لخارج البلاد .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (عدد ١٦٠ جواز سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - عدد ٨ أكلاشيه خاصين ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات) .

بمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.