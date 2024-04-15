العثور على جثة سائق طافية بمياه النيل أسفل كوبري الجامعة في الجيزة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سائق طافيه بمياه النيل أسفل كوبري الجامعة في ظروف غامضة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافيه بمياه النيل أسفل كوبري الجامعة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسائق جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.