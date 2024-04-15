محافظ مطروح يوجه باتخاذ كافة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بالاستعداد وجاهزية كافة الجهات المعنية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام بسعة ٤٥ ألف طن.

ووجه محافظ مطروح بالإطمئنان على جاهزية الصومعة مع بدء اللجان المعنية، والوقوف على مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة والتى تقدر بمساحة 10 آلأف و800 فدانا مروية بقري الخريجين ومدينة الحمام، مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجى، وتوضيح أهمية تجميع القمح والإستفادة التى ستعود على المواطن والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز، وتوعية المزارعين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة.

وأكد محافظ مطروح على جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجي مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين واهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.

من جانبه أوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، أن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح المروية بقرى الخريجين ببنجر السكر بالحمام 9197 فدانا و1590 فدانا مروى بمدينتى الحمام والعلمين.

وكيل “تموين مطروح”: اتخاذ كافة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح

وأشارت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، الى أنه مع استعدادات مديرية التموين لبدء استلام القمح المحلي موسم ٢٠٢٤ بعد صدور القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتداول الأقماح المحلية موسم ٢٠٢٤، تم اخطار وزارة التموين بالمساحات المنزرعة من القمح المحلي، وكذلك الاحتياجات اللازمة من السولار المستخدم في عملية الحصاد، وكذلك إجراء المعاينات اللازمة للمواقع التخزينية التابعة للمحافظة وتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح للموسم الجديد، وتم مخاطبة وزارة التموين بنتيجة المعاينة، كما تم مخاطبة الجهات المشاركة بلجان فرز واستلام القمح بالمواقع التخزينية والمكونة من مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة والصومعة وجمعية الوزانين، وتم إخطار الوزارة بتلك اللجان استعداد لبدء موسم التوريد يوم 15 أبريل الجارى، مع تسليم محاضر فرز واستلام الأقماح لرئيس لجنة الاستلام بالصومعة، وتم أيضا تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة توريد القمح بمديرية التموين وذلك لحل أي معوقات تواجه عملية التوريد بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.