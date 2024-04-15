مواعيد امتحانات المهام الأدائية بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية

بدأت الإدارات التعليمية بالمحافظات توجيه المدارس الابتدائية لإعلان جداول المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024/2023، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وتشمل المهام الأدائية والتي يمتحنها طلاب الصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي، مواد: اللغة العربية، والتربية الدينية، والعلوم، ومهارات مهنية، والرياضيات، وict، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد الامتحانات، والتعليمات، الآتي:

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

-تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.