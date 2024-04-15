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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مواعيد امتحانات المهام الأدائية بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية

مدارس
مدارس
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بدأت الإدارات التعليمية بالمحافظات توجيه المدارس الابتدائية لإعلان جداول المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024/2023، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وتشمل المهام الأدائية والتي يمتحنها طلاب الصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي، مواد: اللغة العربية، والتربية الدينية، والعلوم، ومهارات مهنية، والرياضيات، وict، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد الامتحانات، والتعليمات، الآتي:

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

 -تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

 - تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية  يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

 

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