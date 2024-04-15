الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات واسعة على بلدات ومدن فلسطينية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عدة اقتحامات على مدن وبلدات فلسطينية، فقام الاحتلال باقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله، ونشر جنوده في شوارع البلدة.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، مزود بعدد من الآليات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في سوق المدينة.

ونفذ الاحتلال اقتحام على قرية برقة شمال غرب نابلس، ودخل الاحتلال القرية من عدة مداخل وداهمت قوات الاحتلال عددًا من الأحياء السكنية دون اعتقالات أو مواجهات فيها.

وشهدت بلدة عزون شرق قلقيلية اقتحام واسع من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت قوات الاحتلال مزودة بعددًا من الآليات العسكرية التي اقتحمت القرية وانتشرت في أحياء متفرقة فيها، وداهم الاحتلال أحد منازل المواطنين الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

ونشرالاحتلال الإسرائيلي جنوده في شوارع البلدتي وجابت دورياتها الشوارع الرئيسية وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين.