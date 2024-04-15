انتداب لجنة هندسية لمعاينة انهيار جزئي لعقار بالعجوزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول انهيار جزئي لعقار بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، وانتدبت لجنة هندسية لمعاينة العقار لمعرفة أسباب انهياره، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة العجوزة العميد أحمد الدسوقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء من منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ البري التابعين لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، بالتنسيق مع مأمور القسم الى محل البلاغ.

وتبين بالفحص انهيار جزئي ل"دورة مياه" داخل منزل قديم مُشيد بالخشب دون خساشر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق