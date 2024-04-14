خبير إعلامي: الدولة تشجع حاليا استثمار القطاع الخاص في المجال السياحي

قال ظلال قطيع، الخبير الإعلامي، إن السياحة البيئية هي نشاط سياحي صديق للبيئة للمناطق التي تتمتع بخصائص بيئية معينة مثل المحميات الطبيعية وما فيها من تنوع بيولوجي وهو ما يتوفر بالفعل في المدن المصرية الخضراء مثل شرم الشيخ والغردقة والخارجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “ten”، أن السياحة البيئية في أساسها تقوم على عدة عوامل منها إتاحة طرق آمنة أمام السياح ليسهل عليهم التنقل وزيارة جميع المناطق وتشمل السياحة في شرم والخارجة والغردقة على استكشاف الوديان والجبال ورحلات السفاري والصحراء واقامة المعسكرات.

وأوضح أن الدولة تشجع حاليا استثمار القطاع الخاص في المجال السياحي وإشراكه في التسويق وبالتالي زيادة العوائد المالية والاهتمام بالبيئة البحرية وتطوير المحميات الطبيعية.