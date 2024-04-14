تحرير 10 محاضر تموينية خلال حملة مكبرة بالعريش

شنت اليوم الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء بالاشتراك مع قسم مباحث التموين حملة تموينية للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء بتكثيف وتشديد الحملات التفتيشية والرقابية واستكمالا لخطة تأمين توافر ارصدة السلع الغذائية والمواد التموينية للمواطنين.

كما نفذ رأفت العبد مدير المديرية جولة تفقدية يرافقه نبيل الغزال مدير إدارة تموين العريش وسعدية مختار مدير الشئون المالية و حاتم شلبي مدير الشئون الاداريه لمتابعة ما تم من أعمال بادارة تموين العريش حيث انه تم رفع كفاءة مبنى إدارة تموين العريش بالإضافة الى إنشاء مركز خدمة مطور لخدمة المواطنين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بشكل أسرع وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة المنشآت التموينية على مستوى الجمهورية.