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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

البريد المصري يطلق حسابًا استثماريًا جديدًا بعائد يومي يصل إلى 16%

البريد المصري
البريد المصري
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أعلنت الهيئة القومية للبريد المصرية عن بدء تقديم حساب استثماري جديد يوفر فوائد يومية تراكمية بعائد يصل إلى 16% سنويًا، في مسعى لتلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لعملائها.

ويعد هذا الحساب، إضافة جديدة لمجموعة المنتجات المالية التي يقدمها البريد المصري، يتميز بخصائص تشمل الاحتساب اليومي للعوائد والمرونة في السحب، مما يجعله خياراً مثالياً للعملاء الراغبين في الاستفادة من فرص استثمارية آمنة ومربحة.

والحساب متاح للأشخاص الطبيعيين ويمكن إدارته من خلال فروع البريد المصري أو عبر منصاته الرقمية.

ويأتي هذا المنتج في إطار جهود البريد المصري لتعزيز خدماته المصرفية والاستثمارية ويعكس التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات عملائه في مجال الاستثمار والادخار.

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