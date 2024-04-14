إعدام نصف طن أغذية وتحرير 63 محضرًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين؛ لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تم تنظيم عدة لجان من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للمرور ومتابعة الأسواق.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في جميع أنحاء المحافظة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، والمرور على 106 منشأت غذائية، وتم إعدام أكثر من 488 كجم أغذية فاسدة، و64 علبة عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 52 عينة وتحرير 63 محضرا جنح صحيه لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجارٍ العرض على النيابة العامة واتخاذ اللازم، كما تم التوصية بغلق منشأة غذائية لعدم تواجد الحد الأدني من اشتراطات التشغيل.

كما تم المرور على محطة الغسيل الكلوي بمستشفى العلمين النموذجي وسحب عينات.

وأكد "سالم" على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام نصف طن أغذية وتحرير 63 محضرا خلال رمضان وعيد الفطر بمطروح

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