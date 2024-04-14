بالاسماء.. إصابة 4 أطفال وسائق في حادث انقلاب «توك توك» بالفيوم

أصيب 4 أطفال وسائق إثر تعرضهم لحادث انقلاب "توك توك" أمام قريه الأنصاري بجوار كمين قصر الباسل دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي ،مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، جاء مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بوقوع حادث انقلاب "توك توك بالقرب من كمين قصر الباسل دائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أنه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد سائق التوك توك اسفر ذلك عن انقلابه وقد نتج عنه إصابة 5 أطفال تراوحت إصابتهم ما بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسد.

وقد حصلت "البوابة نيوز " على أسماء المصابين وهم :

- "حسن رجب حسن عبد الوهاب" 13 سنة، مصاب بكسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

- "هايدي وهبه عيد" 14 سنه، مصابة بكسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم .

- "محمد طارق صابر" 11 سنه، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

"بسنت جمال صابر" 13 سنه، مصابة بكدمة شديدة بالجانب الأيمن ،إصابة سائق التوك توك بإصابات خفيفة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم ،فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.