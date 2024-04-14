«نقل النواب»: مصر قادرة على حماية أمنها القومي.. وموقفها لم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، فضلا عن حماية حدودها وشعبها من أي اعتداءات خارجية.

وشدد عابد، في تصريحات صحفية له، على ضرورة تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.



وأكد رئيس نقل النواب، أن أمن واستقرار المنطقة سيتحقق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن مصر موقفها ثابت منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر وطالبت مرارا وتكرارا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء وحتى لايتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخري.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن ما تشهده المنطقة من صراع، يعكس الوجه الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة.

وثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بالنواب، موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثابت للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب النائب علاء عابد، عن قلقه من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، على خلفية ما قامت به إيران من توجيه الطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل.