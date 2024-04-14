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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا: فشل حل أزمات الشرق الأوسط سيؤدي إلى زيادة التوتر

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد،إن الهجوم الإيراني على إسرائيل جاء في إطار حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت الخارجية الروسية، عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الجديد، والخطير في المنطقة، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وأشارت إلى أنها، حذرت مرارا من أن الفشل في حل الأزمات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيؤدي إلى زيادة التوتر.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل  خلال الليل.

 

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