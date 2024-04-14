بعد الهجوم الإيراني.. إسرائيل تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل قامت بطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم الإيراني الذي استهدفها اليوم.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، صباح اليوم الأحد، بأن إيران قد أطلقت "أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ" على إسرائيل منذ مساء السبت.

وأوضح هاجاري أن طائرات القوات الجوية الإسرائيلية نجحت في اعتراض أكثر من 10 صواريخ كروز، وعدد كبير من الطائرات المسيرة التي خرجت خارج حدود إسرائيل.

كما أشار هاجاري إلى أن إيران قامت بإطلاق عشرات الصواريخ "أرض-أرض" باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض معظمها بنجاح، وأضاف: "المواجهة مستمرة، والقوات الإسرائيلية لا تزال تواجه التهديدات بكل حزم واستعداد"."



وشنت إيران هجومًا بواسطة مسيّرات على إسرائيل، ردًا على الضربة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد مقر دبلوماسي إيراني في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري."