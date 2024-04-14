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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بايدن يعقد اجتماعًا طارئًا بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان عاجل، منذ قليل، أنه عقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي لمناقشة الهجوم الإيراني الموجه ضد إسرائيل.

وأكد بايدن في تغريدة "لقد التقيت للتو مع فريق الأمن القومي الخاص بي للحصول على تحديث حول الهجمات الإيرانية المستهدفة لإسرائيل. نحن ملتزمون بشدة بأمن إسرائيل ضد التهديدات من إيران ووكلائها".

وشنت إيران، مساء أمس السبت، هجومًا بمسيّرات على إسرائيل، وذلك انطلاقًا "من أراضيها".

ويأتي هذا الهجوم ردًا على ضربة إسرائيلية استهدفت مقرًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق، وقتلت ضباطًا بارزين في الحرس الثوري.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم الإيراني