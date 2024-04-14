صراع إسرائيل وإيران

الأحد 14/أبريل/2024 - 12:31 ص

خلال الأيام القليلة الماضية نجحت إيران في شن حرب نفسية على تل أبيب ونشرت الذعر بين الإسرائيليين.

فنجد الأحداث المتواترة تخطو بخطوات سريعة نحو حرب مؤكدة إذا لم تنجح جهود الوساطة الإقليمية في تخفيض حدّة التوتر وحل الأزمة بينهما وسوف تمتد الحرب لتشمل أطرافا دولية.

ما حقيقة الخلاف بين إسرائيل وإيران؟

باختصار فإن هدف إسرائيل يتمثل في منع إيران من إنتاج أسلحة نووية وإضعاف حلفائها وأتباعها مثل حزب الله في لبنان.

وتحارب قوات إيرانية في سوريا لدعم بشار الأسد. أما إسرائيل فتقدم العلاج الطبي للمعارضين السوريين بينهم أعضاء في جبهة النصرة.

فهل كانت اسرائيل تعتبر إيران حليفا لها؟ تعتبر إيران ثاني دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل دولةً ذات سيادة بعد تركيا.

وفي هذا الشأن كانت تنظر إسرائيل إلى إيران على أنها حليف طبيعي باعتبارها دولة غير عربية على حافة العالم العربي.

فماذا بعد؟

تتزايد التحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي على أثره من المتوقع رد إيران ومن ثم هددت إسرائيل في حالة رد إيران على ما حدث ستقوم اسرائيل بشن هجوم علي نووى إيران وهذا يعني حربا مدمرة ولو قامت الحرب المباشرة بين إسرائيل وإيران فسيصبح بمثابة تهديد مباشر بخروج الأوضاع في المنطقة عن السيطرة، إذ ستفتح إيران جبهات واسعة عبر جيشها الرسمي والحرس الثوري ووكلائها في المنطقة على المصالح الإسرائيلية الحساسة داخليا وخارجيا ومن بينها حقول النفط والمنشآت العسكرية والدبلوماسية.

في حين لن تتردد إسرائيل في استهداف العمق الإيراني وتنفيذ ضربات نوعية تشمل قادة الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية الأمريكية إن الإيرانيين يريدون أن تكون الضربة الانتقامية على إسرائيل ردا على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي كبيرة لكنهم يريدون أيضا تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، حسبما ذكرت CNN، ولهذا السبب قدرت الاستخبارات الأمريكية أن إيران قد تستخدم ميليشيات موالية لها لشن الهجوم.

وقد أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أوقفت ردا عسكريا كبيرا على إسرائيل في اللحظات الاخيرة بعد تحذير أمريكي لطهران بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن إسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله للصحفيين: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح وأشار إلى أنه يتوقع هجوما إيرانيا عاجلا على إسرائيل مضيفا أن رسالته لإيران هي (لا تفعلوا).

والجدير بالذكر أنه على مدار الساعات القليلة الماضية اتخذت دول وشركات طيران عدة إجراءات احترازية وسط ترقب إسرائيلي لهجوم من جانب إيران أو وكلائها في المنطقة.