البيت الأبيض: واشنطن ستقف بجانب إسرائيل وتدعم دفاعها ضد تهديدات إيران

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل وتدعم دفاعها ضد تهديدات إيران، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

فيما كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو عقد اجتماعا لحكومة الحرب في مقر جيش الاحتلال بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.

في حين، قالت مصادر عسكرية لـ"سكاي نيوز"، إن سوريا وضعت أنظمة الدفاع أرض-جو روسية الصنع من طراز "بانتسير" حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع ضربة إسرائيلية.

وتابعت المصادر أنها تتوقع أن توجه إسرائيل انتقامها إلى قواعد الجيش والمنشآت التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بعد أن قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الطائرات بدون طيار (المسيرات) والصواريخ باتجاه أهداف محددة في إسرائيل.