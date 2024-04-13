روسيا والجزائر تؤكدان موقفهما الداعم لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكدت روسيا والجزائر دعمهما لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم السبت مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، عددا من الملفات أهمها الوضع في الشرق الأوسط، والحوار السياسي والتنسيق المشترك بين موسكو والجزائر في مختلف المجالات المتعددة الأطراف بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي وفي إطار "أوبك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز".

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن بيان وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين أكدا موقفهما الداعم لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية توحيد الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.

وشددت وزارة الخارجية الروسية -في بيانها- على موقف موسكو الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. موضحة أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لتطبيع وتكثيف العلاقات العسكرية والسياسية في بلدان منطقة الصحراء والساحل.

من ناحية أخرى أشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إلى أن زيارة بوجدانوف تندرج في إطار انعقاد المباحثات السياسية الدورية بين الجزائر وروسيا.