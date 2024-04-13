برشلونة يتفوق على قادش في الشوط الأول بمقصية «فيليكس».. فيديو

تفوق فريق برشلونة على مضيفه قادش بهدف للا شئ، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب رامون دي كارنازا، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

استحوذ البلوجرانا على الكرة في شوط المباراة الأول، وسيطر على مجريات اللعب، حتى نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 37.

أحرز البرتغالي جواو فيليكس هدف البرسا الوحيد في اللقاء حتى الآن، وذلك من مقصية رائعة، بعدما استغل ارتداد الكرة من مدافعي قادش في منطقة الجزاء.

يحتل برشلونة، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ75 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الثامن عشر وفي رصيده 25 نقطة.

بدأ برشلونة، مباراته ضد قادش بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - هيكتور فورت

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - أوريول روميرو - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: فيران توريس - فيتور روكي - جواو فيليكس.