مصرع مسن وإصابة 7 آخرين في انفجار أسطوانة غاز ببني مزار بالمنيا

لقى مسن مصرعه، فيما أصيب 7 آخرون في حادث انفجار اسطوانة غاز، داخل منزل بندر بنى مزار، شمال محافظة المنيا، واودعت الجثة تحت تصرّفات النيابة العامة.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا يفيد بتلقيه إشارة من المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز بنى مزار يفيد بالسيطرة علي حريق هائل نشب في منزل سكنى داخل شارع بور سعيد بمدينة بنى مزار، نتيجة لانفجار بالغاز الطبيعي، مما أدى لوفاة مسن وإصابة 7 آخرين.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور، وبمعاينة محل الواقعة، وبالفحص تبين أن انفجار أسطوانة غاز طبيعي أدى إلى وفاة شخص يدعى "محمد مرسي" 60 سنة جثة هامدة نتيجة الحريق، و7 مصابين آخرين.

وتم تحويل الجثمان والمصابين لمستشفى الشيخ فضل ببنى مزار تحت تصرّفات النيابة العامة، وإيداع الجثة بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي ولتصريح دفن الجثمان، كما اثبتت التحريات الأولية للمباحث، بعدم وجود شبهه جنائية في الواقعة.

من جانبه، تم تحويل 5 مصابين إلى مستشفى مغاغة العام، لتلقيهم العلاج اللازم، وتم تحويل مصاب آخر يدعى محمد جمال، لمستشفى بنى سويف العام.

هذا وقد أصيب أمس ٥٣ شخصا فى حريق اندلع بقرية منسافيس جنوب محافظة المنيا نتيجة انفجار أنبوبة بوتجاز فى أحد الأفراح، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة ٥٣ شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة بأحدى المنازل، وحدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.