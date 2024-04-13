تعرف على مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية عن وقوع الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا التي تقام على صالتي ‏الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بالنادي الأهلي خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.‏

أسفرت القرعة التي أقيمت مساء اليوم السبت عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الأسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

أقيم الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ‏ومي ‏عاطف عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة‎.‎

كما حضر الاجتماع عبد الله عدنان، نائب رئيس ‏الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن ‏عابد المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة ‏المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة ‏في البطولة.‏