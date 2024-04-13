لعنة الكأس تلاحق الشياطين الحمر.. مانشستر يونايتد يتعثر أمام بورنموث

تعثر فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، بالتعادل مع مضيفه بورنموث بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيتاليتي في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم بورنموث على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح دومينيك سولانكي التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك البرتغالي برونو فيرنانديز التعادل لليونايتد في الدقيقة 31.

ورفض بورنموث أن ينتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل، ليسجل جاستن كلويفرت الهدف الثاني في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني، حاول فريق الشياطين الحمر كثيرًا لإدراك التعادل، حتى نجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

بهذا التعادل، أصبحت لعنة الفوز على ليفربول غريم مانشستر يونايتد التقليدي، تطارده للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليج، حيث لم يعرف مان يونايتد طعم الفوز منذ إقصاء الريدز من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في ربع النهائي بركلات الترجيح.

تعادل اليونايتد 3 مرات منذ فوزه على ليفربول يوم 17 مارس الماضي، وخسر مباراة أخرى، وذلك أمام برينتفورد (1-1)، وليفربول (2-2)، وبورنموث (2-2)، والخسارة أمام تشيلسي (3-4) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة، ظل مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما حصد بورنموث النقطة رقم 42 ليحتل بها المركز الثاني عشر.