اقرأ غدًا في «البوابة».. العدوان مستمر.. الاحتلال يكثف غاراته على غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 14 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

العدوان مستمر.. الاحتلال يكثف غاراته على غزة.. واستشهاد 25ً فردا من عائلة واحدة فى قصف مبنى بحى الدرج

«حزب الله» يطلق 40 صاروخا على الشمال الإسرائيلى.. و«حماس:» تدمير عشرات المبانى فى مخيم النصيرات

الحرب تقترب.. الحرس الثورى يستولى على سفينة إسرائيلية فى مضيق هرمز

هولندا تغلق سفارتها فى طهران.. و«لوفتهانزا» الألمانية توقف رحلاتها من وإلى إيران

مقتل 5أشخاص وإصابة 8فى عملية طعن بأستراليا

قائد الجيش الأوكرانى: تدهور الوضع على الجبهة الشرقية بعد تكثيف الهجوم الروسى

مسئول صينى: بكين تريد تطوير علاقاتها مع بيونج يانج

السجن 15عاما لسفير أمريكى بتهمة التجسس لصالح كوبا