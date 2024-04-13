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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع شخصين إثر تبادل إطلاق نار بين مجموعتين مسلحتين بالهند

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
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لقي شخصان مصرعهما إثر تبادل إطلاق نار اندلع بين مجموعتين مسلحتين في مقاطعة بولاية "مانيبور"، شمال شرقي الهند.

وقالت الشرطة حسبما نقلت قناة "إن.دي.تي.في." الهندية اليوم السبت إن القوات الحكومية والمركزية هرعت إلى مكان الحادث لاحتواء الوضع، مضيفة أنه لم يتم تحديد هوية الضحيتين بعد.

تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 219 شخصًا لقوا مصرعهم بعد اندلاع اشتباكات عرقية في ولاية /مانيبور/ العام الماضي، عندما تم تنظيم مسيرة تضامن قبلية في مناطق التلال للاحتجاج على مطالبة مجتمع الـ "ميتي" - الذين يمثلون نحو 53 بالمائة من سكان الولاية - بوضع "القبائل المجدولة" أي الأكثر حرمانًا في الهند.

مصرع مانيبور الهند