نيوكاسل يُذل توتنهام برباعية نظيفة ويشعل معركة المراكز الأوروبية

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه توتنهام، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

وسيطر نيوكاسل على مجريات المباراة منذ البداية، واستحق الفوز بجدارة عن جدارة، تألق إيساك بشكل لافت بتسجيله هدفين، بينما قدم جوردون وشار أداءً مميزًا أيضًا، فيما فشل توتنهام في تقديم أي ردة فعل على أهداف نيوكاسل، ليخرج بخسارة قاسية تُهدد موقعه في مركز دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ونجح نيوكاسل في حسم النتيجة لصالحه بالشوط الأول، حيث سجل هدفين متتاليين عن طريق إيساك وجوردون في الدقيقتين 30 و32.

وواصل نيوكاسل هيمنته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، وأضاف إيساك هدفه الثاني الشخصي وهدف نيوكاسل الثالث في الدقيقة 51، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا ويتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري، وختتم فابيان شار مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، رفع نيوكاسل رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس على جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الرابع بعدما تلقى هزيمة قاسية من الماكبايس.