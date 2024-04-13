"قسد" تؤكد دعوتها لحضور اجتماع أمني في باريس ضد التهديدات الإرهابية

أفادت شبكة الأخبار العسكرية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ستعقد اجتماعا أمنيا عالي المستوى، مطلع الشهر المقبل، وتستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفود من شركاء التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت "قسد"، أنها مدعوة لهذا الاجتماع الأمني، والذي سيكون حول آلية عمل جديدة لمكافحة التنظيم الإرهابي، ومناقشة التهديدات المتزايدة من قل خلاياه في أوروبا، وسبل الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية بإطار التحالف الدولي.

وتعزز واشنطن علاقاتها ودعمها لشركائها المحليين مثل "قسد" في شمال وشرق سوريا، التي أجرت معها عدة تدريبات في إطار رفع الجاهزية القتالية والتأهب، بالتزامن مع التهديدات المستمرة التي تتعرض لها قواعد التحالف الدولي من قبل الميلشيات الموالية لإيران.

وعلى الجانب الآخر، فإن الاجتماع الأمني المشار إليه يأتي في توقيت حساس خاصة وأن باريس تشهد دورة من الألعاب الأولمبية في صيف 2024، وتستعين بقوات أجنبية لتأمين الدورة خوفا من تهديدات تنظيم داعش الإرهابي والتي كشف عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب الهجوم الإرهابي الأخير في روسيا.

وتركز اجتماعات اللجان الخاصة في التحالف الدولي على تطوير دور قواتها لتتلاءم مع المتغيرات الزمنية، مثل تركيز دعمها على المجتمع المدني في عدة دول أفريقية لضمان عدم ذهاب مساعداتها للعسكريين الموالين لروسيا التي يتزايد نفوذها في القارة الأفريقية مع انحسار نفوذ الدول الأوروبية.