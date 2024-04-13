فارس دسوقي يقطع تذكرة التأهل لربع نهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش 2024

تأهل المصرى فارس دسوقى إلى ربع نهائي بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، بعد فوزه على المصنف السابع للبطولة الفرنسى فيكتور كروين بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور الثانى.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

12-10، 11-9، 3-11، 11-9 .

بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، و تيني جيليس.