متحف الإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للتراث الخميس المقبل

يحتفل متحف الإسكندرية، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، باليوم العالمي للتراث، يوم الخميس المقبل 18 من أبريل 2024، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بقاعة وحديقة المتحف، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

تأتى الفاعلية تحت عنوان" ممارسات تراثية من أسوان لإسكندرية"، استمرارًا للدور الذى يقوم به قطاع المتاحف فى إبراز دور المتاحف في الحفاظ على الهوية المصرية وحفظ التراث، واستمراراً لما يقوم به متحف الإسكندرية القومي من دور فعّال في التواصل المجتمعي .

وقدم متحف الإسكندرية جولات إرشادية طوال أيام العيد لحكي قصة حضارة من أعظم حضارات التاريخ، استقبل من خلالها مجموعة من الأجانب متعددي الجنسيات ومجموعة من الأسر المصرية والعربية والذين استمتعوا بالتعرف على عبق التاريخ المصري العظيم.

