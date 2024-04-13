بنسبة 2.6%.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 80 جنيها خلال الأسبوع الماضي

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي ليتبع تحركات سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت مستويات تاريخية، والتي ساعدت على تحركات سعر الذهب المحلي هذا الأسبوع، ولكنه فقد جزء من مكاسبه قبل نهاية الأسبوع.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3220 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3215 جنيها للجرام، بعد أن أغلق جلسة الأمس على انخفاض بقيمة 40 جنيها، حيث أغلق عند 3210 جنيهات للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3250 جنيها للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 80 جنيها بنسبة ارتفاع 2.6%، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3130 جنيها للجرام بينما قد أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3210 جنيهات للجرام.

وخلال الأسبوع ارتفع سعر الذهب المحلي وسجل أعلى مستوى عند 3305 جنيهات للجرام، ولكنه فشل في الاحتفاظ بهذه المكاسب ليعود إلى التراجع قبل نهاية الأسبوع ليتداول حالياً فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.

ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب عند هذه المستويات حتى نهاية فترة العطلة في الأسواق حالياً ليعود الترقب بعدها لأية تغيرات قد تحدث في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية أو التغيرات في العرض والطلب.

ويستقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حالياً عند متوسط 47.65 جنيه لكل دولار بأعلى قليلا من متوسط سعر افتتاح هذا الأسبوع عند 47.45 جنيه لكل دولار.

وعاد التضخم إلى التراجع في المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% في فبراير، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

وعلى المستوى الشهري انخفض التضخم بنسبة 1% خلال شهر مارس في انخفاض كبير مقارنة مع قراءة شهر فبراير التي كانت مرتفعة بنسبة 11.4%.

وأعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي قد تراجع خلال شهر مارس إلى 33.7% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير التي سجلت 35.1%، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% بأقل من قراءة فبراير بنسبة 13.2%.

وفي بيانات أخرى أظهرت أكبر 3 شركات للصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر ارتفاع حصيلة تنازل المواطنين عن الدولار لصالح الجنيه المصري إلى 11.246 مليار جنيه وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس الماضي.

وتزيد هذه الأخبار من استقرار الأوضاع في السوق المحلي خاصة أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية لا يشهد تغيرات حادة، ولكن يبقى الحذر متواجد في الأسواق لاستقبال فترة ما بعد العيد في ظل توقعات بحدوث تغيرات.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن السلطات قد أفرجت عن بضائع من الجمارك بأكثر من 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على توافر البضائع في الأسواق ليعمل على استقرار الأسعار.

السعر المحلي:

تشهد أسعار الذهب المحلي تداولات هادئة وذلك بعد أن تراجع إلى المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21، يأتي هذا في ظل فترة الأعياد والعطلات الحالية التي تقلل من عوامل التذبذب في أسعار الذهب المحلي، بينما يستمر الترقب لأية تغيرات قد تحدث في السعر خلال الفترة القادمة.

ويتداول سعر الذهب المحلي حالياً فوق المستوى 3200 جنيه لجرام عيار 21 بعد أن فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3300 جنيه للجرام، وقد يستقر خلال هذه الفترة في التداول حول هذه المناطق.