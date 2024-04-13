"السياحة" تسمح بتسجيل سكن الحجاج بدون معاينة

سمحت وزارة السياحة والآثار، للشركات السياحية، بتسجيل سكن الحجاج المسافرين مع الشركة على موقع الوزارة المخصص لذلك حتى ولو لم تتم معاينة السكن من قبل لجنة الوزارة الرسمية، والتي زارت الأراضي المقدسة في فبراير الماضي برئاسة سامية سامي رئيس قطاع الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج بالوزارة.

وشددت الوزارة في خطاب لغرفة شركات السياحة، على ضرورة قيام الشركات السياحية باستكمال إجراءات السكن المراد تخصيصه لرحلات الحج (سواء سبق معاينته من لجان الوزارة أم لا)، وذلك عن طريق الدخول على موقع الوزارة ثم الدخول على (الحج – طلبات – طلب معاينة سكن) ثم اختيار البرنامج الخاص بالحجاج وتقوم الشركة برفع طلب السكن الراغبة فى تخصيصه للحجاج والتصريح الخاص بهذا السكن 1445 هـ، وذلك بحد أقصى 5 شوال 1445هـ، حتى يتسنى للوزارة إعمال شئونها في هذا الأمر.

وأكدت وزارة السياحة والآثار في خطابها أنه بحسب التعميم الصادر من وزارة الحج والعمرة السعودية بتاريخ 24 مارس 2024 فإن آخر موعد لإنهاء كافة إجراءات ربط حزم الخدمات وإصدار تأشيرات الحجاج هو 20 شوال 1445 هـ، متابعة: "على أن تتحمل الشركات السياحية المتأخرة في إجراءاتها كافة التبعات القانونية أمام حجاجها وأمام وزارة السياحة والآثار".

وكانت سامية سامي رئيس قطاع الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج، ترأست لجنة موسعة سافرت إلى المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي لمعاينة سكن الحجاج، وأوضحت سامي أن لجان الوزارة قامت بالمرور الميداني اليومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وقامت لجان المعاينات الخاصة بالوزارة بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتضيف أيضًا كافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكافة الفنادق، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1445هجريًا والمعتمدة من وزير السياحة والآثار.

وقالت رئيس اللجنة، إنها عقدت هناك اجتماعا بمقر البعثة بمكة المكرمة، مع عدد من الشركات السياحية المصرية المنظمة لموسم الحج والمتواجدة بالسعودية لإجراء المعاينات الخاصة بها، وذلك لبحث سبل التنسيق المشترك بشأن موسم الحج هذا العام.