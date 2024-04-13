رئيس البرلمان العربي يهنئ راشيد العلمي بإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المغربي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، راشيد الطالبي العلمي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب بالمملكة المغربية في الانتخابات التي جرت أمس خلال جلسة عمومية، وذلك لولاية أخرى حتى 2026.

وأكد "العسومي"، أن تجديد الثقة في معاليه ‏يعبر عن الثقة الكبيرة التي يحظى بها من المجلس ولما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية ولجهوده المشرفة في تمثيل المغرب في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته لرئيس مجلس النواب المغربي، بالنجاح والسداد في أداء مهامه، والمسؤولية الملقاة على عاتقه بما يلبى طموحات الشعب المغربي في التقدم والازدهار، وبما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي تشهدها المملكة المغربية وفق خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تسير بخطى حثيثة لتنفيذها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، مؤكداً تعزيز علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب المغربي كون المغرب عضو فاعل في منظومة العمل العربي المشترك.