القبض على المتهمين بإشعال النيران في شقة عامل بالواحات البحرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإضرام النيران داخل شقة عامل بسبب خلافات سابقة بينهم بالواحات البحرية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بسؤال مالك الشقة اتهم عاطلين بإضرام النيران في الشقة ملكه بسبب خلافات سابقة بينهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.