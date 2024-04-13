مخابز القاهرة: 13% انخفاضًا بأسعار طن الدقيق

كشفت شعبة المخابز بالقاهرة، عن انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيه للطن، حيث كان قد وصل سعر طن الدقيق لـ 21 ألف جنيه، وانخفض لـ19 ألف جنيه في الأيام القليلة الماضية.

من جانبه قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن معدلات الأسعار للدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض ما يقارب من 13%، في ظل توافر للدقيق بمختلف أنواعه.

وأشار فكري في بيان صحفي للشعبة اليوم السبت، إلى انخفاض طن الدقيق الخطاب 2000 جنيه، أنواع هرم وسياحي وطباقي فيما انخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهاً، وانخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهاً، بالإضافة إلى انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيه.

كما أشار إلى انخفاض طن الدقيق الأمراء 500 جنيه، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيه، موضحًا أن باقي مطاحن الدقيق الحر ستخفض الأسعار تباعًا بعد إجازة عيد الفطر.

كان اتحاد الغرف التجارية، قد أعلن عن وجود وفرة بكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي سابق، باستمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع وعادت إلى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأشار علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء، حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم مرفق.