برلمانية: موقف الرئيس واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين هو الأمثل

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الواضح والثابت لدعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي يدعونا جميعا للفخر بقائدنا .

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي تعهد خلال ولايته الجديدة بالسعي وراء حل عادل وشامل يتمثل ويتعلق ويرتبط في خطة الرئيس القومية بأنه يكون هناك حل للدولتين.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن موقف القيادة السياسية في مصر مشرف للغاية بشأن القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والدأب المستمر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح والإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية لشعب القطاع.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن حل الدولتين هو القرار الأقرب والأنسب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل علي إعادة إعمار غزة من جديدة.

ولفتت النائبة إلى أن قطاع غزة يشهد مأساة كبيرة في الجانب الإنساني خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري على غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.