مسجد أزبك اليوسفي.. براعة الإبداع فى فنون العمارة على مر التاريخ

يعد مسجد ومدرسة الأمير أزبك اليوسفي من أهم معالم التراث المصري وهو من أكثر المواقع الأثرية على مر التاريخ وله رسالة ترويج للحضارة المصرية الأثرية عبر العصور فى فنون العمارة بالمنشآت التاريخية لما يتميز به من جمال وروعة فنون العمارة فى الإنشاء كما هو عليها الان.

ويقع مسجد ومدرسة الأمير أزبك اليوسفي بشارع أزبك بالصليبة بجوار جامع أحمد بن طولون بالسيدة زينب في القاهرة وأنشأ في شهر شعبان سنة (900هـ/14945).

وقد نقش على مدخل المدرسة هذا التاريخ وللمدرسة طرقة مفروشة بالرخام وبها بابان وبدائرة صحن المسجد من أعلى نقش في الحجر آيات قرآنية ومكتوب بجدار الصحن القبلي.

وكان قد أمر بإنشاء هذه المدرسة المقر الأشرف الكريم العالي المولى السيفي أزبك أمير سر نواب النوبة الملكي الأشرفي وكان الأمير أزبك اليوسفى من أكبر أمراء دولة المماليك الجراكسة ومن أعظم قوادها ومن البارزين في عصر السلطان قايتباي وقد تقلب في عدة وظائف كبيرة حتى أصبح في عهد الملك الناصر محمد بن السلطان قايتباي مشيرًا للمملكة.

ويمتاز مسجد أزبك اليوسفي كأمثاله من المساجد التي بنيت في عهد دولة المماليك الشراكسة بالزخارف والكتابات بالخطوط العربية المختلفة واجتمعت فيه شتى الصناعات والفنون الدقيقة فنجارته الممثلة في المنبر وكرسي السورة وأرضيته ووزراته الرخامية وأسقفه الخشبية تدل على دقة ومهارة الفنانين والبنائين الذين قاموا ببناء هذا المسجد وبني المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد إذ يتألف من صحن مسقوف بوسطه شخشيخة تحيط به أربعة إيوانات اثنان منها كبيران وهما إيوان القبلة والإيوان المقابل له وأما الآخران وهما الجانبيان فصغيران.

وللمسجد واجهتان إحداهما بحرية والثانية شرقية وبالأولى المدخل وبالطرف الغربي منها حوض لسقي الدواب وبقايا أبنية أخرى وبالطرف الشرقي سبيل يعلوه كتاب وتقوم إلى جانب المدخل منارة لا تختلف كثيرًا عن المنارات التي شيدت في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي).

وجميع الكتابات المحفورة في الحجر أو الخشب تتضمن آيات قرآنية وأرضية الصحن تعتبر من النماذج الجميلة للأرضيات الرخامية ويحيط بإيوان القبلة وزرة من الرخام الملون يتوسطها محراب رخامي بجواره منبر من الخشب دقيق الصنع وبأعلاها شبابيك من الجص المفرغ المحلى بالزجاج الملون لنقل الضوء واظهار الجانب الابداعى على مر الزمان.

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