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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 5 شباب أحدهم في حالة خطيرة دهسهم موتوسيكل داخل نفق بالتجمع الأول

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب 5 شباب أحدهم فى حالة خطيرة فى حادث موتوسيكل داخل النفق الجديد بمنطقة التجمع الأول،  وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى،  ووجود مصابين داخل النفق الجديد بمنطقة التجمع الأول،  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين انقلاب موتوسيكل،  ودهسه عددا من الشباب بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى إصابة 5 شباب أحدهم فى حالة خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود والمصابين وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

التحفظ على كاميرات المراقبة الإجراءات القانونية بمديرية أمن القاهرة بمنطقة التجمع الأول حفظ مديرية أمن القاهرة منطقة التجمع الأول منطقة التجمع وقوع حادث مروري