إصابة 5 شباب أحدهم في حالة خطيرة دهسهم موتوسيكل داخل نفق بالتجمع الأول

أصيب 5 شباب أحدهم فى حالة خطيرة فى حادث موتوسيكل داخل النفق الجديد بمنطقة التجمع الأول، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين داخل النفق الجديد بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين انقلاب موتوسيكل، ودهسه عددا من الشباب بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى إصابة 5 شباب أحدهم فى حالة خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود والمصابين وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.